Nissan вложит €600 млн в электромобильное подразделение Renault

Nissan и Renault подписали во вторник, 25 июля, ряд соглашений в рамках договоренностей, достигнутых еще в начале текущего года по реформированию альянса. Из подписанных накануне соглашений стало, в частности, известно, что Nissan инвестирует в подразделение Renault по выпуску электромобилей Ampere €600 млн.

Кроме того, Renault, как и договаривались компании, снизит в ближайшие месяцы свою долю в Nissan с 43% до 15%. Такой же пакет акций в Renault держит сейчас сама Nissan. Сделано это будет через вывод 28,4% акций Nissan, которые сейчас удерживает французская компания, во французский трастовый фонд. Выведенные акции перестанут предоставлять своим владельцам право голоса по большинству вопросов, касающихся управления Nissan. Впоследствии французская компания может, но не обязана продать эти акции третьей стороне через трастовый фонд, если сочтет это выгодным.

Наконец, стороны подтвердили свои планы по развитию ключевых проектов в Латинской Америке, Европе и Индии. Так, еще в феврале концерны объявили, что намерены выделить в общей сложности около $600 млн на выпуск новых моделей в Индии, что подтверждается в новом заявлении компаний.

Кирилл Сарханянц