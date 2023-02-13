Renault и Nissan инвестируют $600 млн в производство в Индии

Renault Group и Nissan Motor объявили о своем первом совместном проекте после реформирования альянса. Концерны намерены выделить в общей сложности около $600 млн на выпуск новых моделей в Индии.

Renault и Nissan используют свою базу в Ченнаи для разработки и производства шести новых моделей — по три на каждую компанию. Две из них будут оснащены электрическим двигателем. При этом исследовательский центр двух концернов наймет дополнительно 2 тыс. сотрудников, чтобы поддержать разработку новых автомобилей.

Новые модели будут предназначены не только для индийского рынка, но и для массового экспорта, а загрузку завода в Ченнаи планируется довести до 80%. «Первая совместная база альянса появилась в Индии, и Индия же будет в центре новой главы в истории альянса благодаря новым автомобилям, новым исследованиям и разработкам и новым экспортным рынкам, которые выведут нашу совместную деятельность на новый уровень»,— заявил глава Nissan по рынкам AMIEO (Африки, Ближнего Востока, Индии, Европы и Океании) Гийом Картье.

Кирилл Сарханянц