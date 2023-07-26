Рогов сообщил об укреплении обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища

Член Общественной палаты РФ, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные «существенно укрепили линию обороны» вдоль Днепра в Запорожской области на месте обмелевшего Каховского водохранилища.

«Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена. Есть четкое понимание рисков преступных действий со стороны режима президента Украины Владимира Зеленского»,— подчеркнул он в разговоре с «РИА Новости». Он полагает, что украинские военные будут предпринимать атакующие действия уже в скором времени, однако Вооруженные силы России к этому вполне готовы.

Ранее господин Рогов сообщил, что уже в ближайшее время Вооруженные силы Украины могут попытаться открыть вторую линию фронта в Запорожской области. По его словам, украинская армия готовится к очередной активизации своего контрнаступления, которая может продлиться как минимум до середины августа текущего года. Также, по его словам, для захвата Запорожской АЭС ВСУ могут пойти на форсирование Днепра в районе Никополя в сторону Энергодара.

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Александр Кислов