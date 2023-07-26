На спецоперации погиб племянник депутата от КПРФ Николая Харитонова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в зоне специальной военной операции погиб племянник члена фракции Николая Харитонова. Какие-либо подробности он не привел.

«Это правда, к сожалению»,— сказал господин Зюганов на видео, опубликованном Telegram-каналом «Вы слушали Маяк».

74-летний Николай Харитонов с октября 2021 года занимает пост председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Является депутатом Госдумы с 1993 года. Занял второе место на президентских выборах 2004 года, получив 13,69% голосов избирателей. Находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании.

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Лаура Кеффер