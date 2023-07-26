Находящийся по подпиской о невыезде шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор российского госагентства «Sputnik Литва» Марат Касем, который находится под подпиской о невыезде, покинул Латвию, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такое решение господин Касем принял, поскольку опасается возобновления уголовного преследования.
Марат Касем
Фото: Из личного архива Марата Касема
«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — сказала Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik». Она также выразила мнение, что латвийские власти «не оставят в покое» господина Касема.
Марат Касем — гражданин Латвии, он работает в медиагруппе «Россия сегодня» (дочерняя компания — Sputnik) и живет в Москве. 30 декабря 2022 года он «по семейным обстоятельствам» приехал в Латвию, где его задержали. В январе 2023-го суд отправил его под арест. В конце апреля Марата Касема отпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Власти Литвы подозревают его в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза.