Находящийся по подпиской о невыезде шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор российского госагентства «Sputnik Литва» Марат Касем, который находится под подпиской о невыезде, покинул Латвию, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такое решение господин Касем принял, поскольку опасается возобновления уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Касем

Фото: Из личного архива Марата Касема Марат Касем

Фото: Из личного архива Марата Касема

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — сказала Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik». Она также выразила мнение, что латвийские власти «не оставят в покое» господина Касема.

Марат Касем — гражданин Латвии, он работает в медиагруппе «Россия сегодня» (дочерняя компания — Sputnik) и живет в Москве. 30 декабря 2022 года он «по семейным обстоятельствам» приехал в Латвию, где его задержали. В январе 2023-го суд отправил его под арест. В конце апреля Марата Касема отпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Власти Литвы подозревают его в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза.