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Коммерсантъ FM
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Китайская авиакомпания Chengdu Airlines с 28 июля возобновит рейсы Владивосток — Харбин

С 28 июля китайская авиакомпания Chengdu Airlines возобновит выполнение рейсов Харбин — Владивосток, сообщила «РИА Новости» пресс-служба владивостокского аэропорта. Как утверждает пресс-служба, это первая китайская авиакомпания, которая возобновляет авиасообщение с Владивостоком после пандемии коронавируса.

«Полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам»,— уточнила пресс-службы аэропорта.

29 марта впервые за три года было возобновлено авиасообщение между Владивостоком и Пекином. Рейсы между городами выполняет российская авиакомпания «Аврора».

Эрдни Кагалтынов

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