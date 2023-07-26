1,3 процента составил рост банковского корпоративного кредитования в июне по сравнению с маем 2023 года, сообщил Банк России. В сравнении с майскими данными оно ускорилось вдвое и оказалось выше среднемесячной динамики 2021 года — плюс 0,9%. Росли только кредиты в рублях, прежде всего компаниям металлургической, химической, транспортной, телекоммуникационной и финансовой отраслей, а также занимающимся коммерческой недвижимостью и строительством жилья. Дополнительным фактором роста рублевого кредитования стали продолжающиеся конвертации кредитов из валют недружественных стран в рубли (примерно на $1 млрд), что привело к сокращению валютного портфеля на 1,5%, сообщил ЦБ.