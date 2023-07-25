Россия намерена до конца года провести еще один саммит с Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах Москвы до конца года провести очередной саммит России, Азербайджана и Армении. Глава российского МИДа отметил, что Ереван понимает необходимость встреч представителей Нагорного Карабаха с представителями Баку.

«Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении»,— сказал господин Лавров по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. Выступление опубликовано в Telegram-канале МИД РФ. Россия также предложила начать трехстороннее обсуждение вопроса по линии парламентов и возобновить обмен мнениями между представителями гражданского общества, экспертами-политологами.

Наиболее чувствительным вопросом в переговорах о мирном соглашении российский министр считает гарантии прав и безопасности армян Нагорного Карабаха «в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с декларацией 1991 года, подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате». Действительность декларации подтверждена и Азербайджаном, и Арменией, отметил господин Лавров. По его словам, Баку готов на взаимной основе предоставить гарантии прав армян в Нагорном Карабахе.

Москва также прокомментировала желание других сторон подключиться к посредничеству между Баку и Ереваном. Господин Лавров заявил, что Россия приветствует «желание тех, кто искренне заинтересован помочь», но «не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений».

Никол Пашинян в конце мая заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. 15 июля лидеры двух стран встретились в Брюсселе. Господин Пашинян говорил, что на встрече не сумели согласовать открытие Лачинского коридора.

О посредничестве РФ и Запада в мирном урегулировании — в материале «Ъ» «При миротворчестве главное — не рассориться».

Леонид Уварчев