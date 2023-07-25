Спрос на загородные дома в Петербурге и Ленобласти вырос в два раза во II квартале года

Во втором квартале 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области приобретено 2,6 тыс. кв. м загородной недвижимости. По сравнению с первым кварталом показатель объема первичного рынка загородных объектов увеличился в два раза, сообщает консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

По мнению аналитиков, подъем связан с началом сезона весна—лето, который традиционно считается самым активным периодом для покупки загородного участка. «В этом году, кроме того, девелоперы вывели на рынок новые проекты в наиболее популярном формате участков без подряда»,— прокомментировала данные исследования директор консалтингового центра Ольга Трошева.

К тому же госпожа Трошева указала, что росту спроса поспособствовало расширение числа ипотечных программ на загородном рынке.

Привычным лидером, согласно исследованию, остались сделки с участками без подряда. Более трети всех объектов этого типа реализовано по цене 100 — 200 тыс. рублей за сотку земли со средним бюджетом покупки 1,4 млн руб. Почти 50% всех сделок пришлась на локации в зоне 20-40 км удаления от КАД. На участки, расположенные далее 80 км от города, пришлось всего 7% сделок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи элитного жилья на первичном рынке Санкт-Петербурга в I полугодии 2023 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подробнее о ситуации на рынке загородной недвижимости в Петербурге и Ленобласти читайте в завтрашнем номере «Ъ-СПб».

Елизавета Цветкова

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