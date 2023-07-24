Продажи элитной недвижимости в Петербурге выросли на 16% с начала 2023 года

Продажи элитного жилья на первичном рынке Санкт-Петербурга в I полугодии 2023 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали аналитики консалтинговой компании «Петербургская недвижимость». Всего за шесть месяцев в городе застройщики реализовали 33 тыс. кв. м элитного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам периода рост сделок достиг 35%, что на 15% выше показателей прошлого года. Лидером спроса остался Петроградский район города с 73% всех сделок, второе место занял Василеостровский район с 18%. Средняя цена предложения на конец июня составила 504 тыс. рублей за кв. м. В структуре формата сделок наибольшей популярностью пользовались программы рассрочки — на них пришлось 63% всех сделок.

«Высокий спрос на готовые объекты был обусловлен тем, что они составили более половины лотов в структуре предложения. Поэтому, при наличии ликвидного готового продукта, интерес покупателей фокусируется именно на нем. Также мы отметили, что в первом полугодии предложение в элитном сегменте пополнялось небольшими пулами лотов»,— комментирует директор «Петербургской недвижимости» Ольга Трошева.

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, что в Петербурге замедлились темпы вывода на рынок нового элитного жилья.

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