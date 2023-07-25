Земельный надел не у дел

По итогам первого полугодия 2023 года на рынке загородной недвижимости Петербурга и Ленобласти реализовано 4 тыс. лотов всех типов, что на 17% ниже аналогичного периода 2022 года. Эксперты отмечают, что продажи сильно просели в первом квартале. Но уже весной и летом аналитики зафиксировали двукратный рост, которому способствовало расширение числа ипотечных программ. При этом предложение загородной недвижимости находится на историческом минимуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), во втором квартале 2023 года было продано 2,6 тыс. объектов (участков, коттеджей и таунхаусов). Объем спроса вырос вдвое по сравнению с первым кварталом и стал сопоставим с темпами продаж 2020–2021 годов, когда за квартал заключали 2,5–3,2 тыс. сделок. В целом по итогам шести месяцев 2023 года было реализовано 4 тыс. лотов всех типов, что на 17% ниже аналогичного периода прошлого года.

По словам Константина Лосюкова, генерального директора NF Group в Санкт-Петербурге, увеличение спроса фиксируется только в сегменте недорогих предложений. «Стоимость частных домов стала сравнима со стоимостью покупки квартиры. Многие выбирают дом. В числе причин — возможность действовать поэтапно: сначала купить участок, затем начать стройку и постепенно достраивать по мере сил и финансовых возможностей. Максимальный спрос мы наблюдаем в Курортном районе (особенно Репино, Комарово). Зеленогорск уже менее актуален»,— комментирует Константин Лосюков.

На рынке «загородки» средняя цена «сотки» земли по всем участкам без подряда за первое полугодие выросла на 12%, до 295 тыс. рублей. А средняя стоимость участка увеличилась на 28% — до 5 млн рублей, сообщают в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Как и в предыдущие периоды, на загородном рынке чаще всего приобретали участки без подряда (то есть непосредственно только сами земельные участки). Лидером по реализации участков и коттеджей является Всеволожский район: 30% всех проданных участков, 43% коттеджей и участков с подрядом, 52% реализованных таунхаусов. На втором месте — Ломоносовский район, за счет значительного объема проданных участков без подряда: они занимают 93% в структуре продаж по району.

На начало июля на первичном загородном рынке продажи открыты в 329 поселках всех форматов. «Общий объем предложения составил 15,3 тыс. лотов — обновлен исторический минимум количества выставленных на продажу лотов в загородных проектах (предыдущий раз низкий показатель предложения фиксировался в период пандемии в 2020 году). Объем выбывшего из продажи предложения не был компенсирован за счет пополнения новыми лотами, так как количество поступивших в продажу за первую половину 2023 года лотов оказалось на 34% ниже уровня объема сделок за тот же период»,— говорят эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

В целом аналитики сходятся во мнении, что рынок загородной недвижимости был на пике во времена пандемии. Позже, на фоне СВО и подорожания стройматериалов, многие стали пересматривать планы на стройку. Кроме того, желающие приобрести дом или участок столкнулись с тем, что многие привлекательные участки раскуплены или сильно выросли в цене.

«Во втором квартале прошлого года рынок, скорее, находился в состоянии неопределенности: тогда многие люди откладывали приобретение загородной недвижимости до лучших времен в силу того, что это не основное место жительства. Однако сейчас покупатели уже чувствуют себя более уверенно и чаще выходят на сделки,— комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления вторичнои и загороднои недвижимости «Авито Недвижимости».— Спрос на земельные участки в области увеличился за год на 4,8%, в сравнении с первым кварталом 2023-го — на 30,8%. Рынок земельных участков также продолжает развиваться, здесь постепенно увеличиваются и экспозиция, и активность покупателей».

«Весна и лето — традиционно наиболее активные периоды для покупки участка или коттеджа. В этом году, кроме того, девелоперы вывели на рынок новые проекты в наиболее популярном формате участков без подряда. Также росту спроса способствовало расширение числа ипотечных программ на загородном рынке»,— добавляет Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

Алла Михеенко