Почти половина петербуржцев призналась в зависти к более успешным коллегам

Почти половина работающих жителей Санкт-Петербурга (47%) хоть раз завидовала карьерным успехам коллег, а 49% опрошенных поделились, что им будет некомфортно, если ими будет руководить человек, который младше их. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного порталом «Авито. Работа». В опросе на тему «карьерной ревности» приняли участие более 10 тысяч респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее чувствительными к возрасту начальника оказались граждане в возрасте от 25 до 35 лет — таких набралось 53%. Среди сотрудников постарше эта проблема волнует значительно меньшее число опрошенных — 32%.

При этом, по результатам опроса, почти треть респондентов из Петербурга (31%) занимают руководящую должность или позицию старшего специалиста.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что среди жителей Петербурга упал процент желающих стать чиновниками. Также стало известно, что согласно еще одному опросу, петербуржцы чаще других россиян подвергаются домогательствам на работе.

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