Петербуржцы чаще других россиян подвергаются домогательствам на работе

Около 28% опрошенных петербуржцев сталкивались с разными формами домогательства на работе или на собеседовании. В среднем по России с этим сталкивались 24% респондентов, следует из исседования hh.ru СЗФО.

Наиболее часто о нежелательных прикосновениях на работе заявляют юристы (19%), административный персонал (15%), маркетологи и пиарщики (14%). О принуждении к интимной близости рассказали еще 10% работников юридической сферы, 5% работников сферы производства и сферы транспорта. О неприличных высказываниях или оскорблениях со стороны коллег и руководства рассказали 12% работников научной и образовательной сферы, а также 12% топ-менеджеров. Кроме того, о случаях требования «излишней откровенности» (в одежде, в поведении) заявили 3% работников сферы управления персоналом. Представители этой же сферы в 3,5% случаев заявляли об изнасилованиях на работе.

Разным видам харассмента на работе подвергались 23% линейных руководителей и 16% начинающих специалистов. Каждая третья опрошенная женщина (35%) рассказала, что сталкивалась с разными формами принуждения к интимной близости на работе, оскорблениями и нежелательным поведением коллег. Женщины отмечают приставания со стороны коллег и начальства на 19% чаще, чем мужчины.

В большинстве случаев (70%) работники не знают, есть ли в их компаниях какие-либо процедуры предотвращения или расследования домогательств. Около 9% респондентов отмечали, что в политике их компании прописан запрет на харассмент, у 5% на работе проводится регулярное обучение сотрудников корпоративной этике, 3% опрошенных рассказали, что в компании есть регламент сообщения о случаях домогательств, в том числе анонимно, у 2% есть механизмы защиты сотрудников, которые сообщили об этом, также у 3% опрошенных сотрудников существует специальная комиссия по расследованию домогательств. Респонденты отмечали, что случаи харассмента в их компаниях сведены к минимуму, потому что они работают на «удаленке».

В 76% случаев к виновным в домогательствах не применялись какие-либо санкции, следует из данных hh.ru СЗФО. Примерно 5% таких сотрудников делали выговор, 3% были уволены, на 1% виновных налагался штраф, уголовное преследование происходило в 0,5% случаев.

Анастасия Порхоева