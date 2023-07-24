Среди петербуржцев упал процент желающих стать чиновниками

В Санкт-Петербурге снизился интерес к госслужбе (35% опрошенных против 45% за 2021 год). Подобная ситуация наблюдается и в Москве (36%), в то время как в регионах работа чиновником привлекает большее количество людей — показатель в 35% два года назад возрос до 37%. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным опроса, всего 36% россиян хотели бы занимать должность на госслужбе, в то время как 46% от такой перспективы бы отказались. При этом больший интерес к работе чиновником проявляют мужчины — 37% против 34% у женщин. С возрастом количество желающих работать в госсфере растет — 25% среди молодежи до 24 лет и 39% среди россиян старше 45 лет.

Как уточнили в пресс-службе Superjob, за год число вакансий на государственной гражданской службе снизилось на 13%, а число резюме уменьшилось на 35%. Всего в исследовании поучаствовало 1600 экономически активных россиян.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около 28% опрошенных петербуржцев сталкивались с разными формами домогательства на работе или на собеседовании. В среднем по России с этим сталкивались 24% респондентов.

Елизавета Горовая

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