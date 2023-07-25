«Дождь» отменит подписки для россиян из-за объявления его нежелательной организацией

Телеканал «Дождь» (внесен в реестр иностранных агентов) отменит сбор пожертвований и уже существующие подписки для россиян. Так редакция отреагировала на объявление телеканала нежелательной организацией в России. «Дождь» призвал россиян, проживающих на родине, не делиться ссылками на его материалы, потому что это «теперь небезопасно».

Телеканал не согласен с решением Генпрокуратуры, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Дождя». В ближайшее время редакция определит дальнейшие шаги, в том числе «в юридическом поле». Утверждается, что число зрителей в июне составляло 13 млн. «Дождь» оставит возможность пожертвований из-за границы.

Генпрокуратура объявила «Дождь» нежелательной организацией ранее сегодня, 25 июля. Ведомство в числе прочего считает, что телеканал дискредитирует органы российской власти и «распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции». Тем, кто распространяет материалы нежелательной организации или оказывает ей финансовую поддержку, согласно российскому законодательству, грозит административная и уголовная ответственность.

«Дождь» был основан в 2008 году. Минюст внес его в реестр иноагентов в августе 2021 года. 1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Дождя», а 3 марта телеканал приостановил работу на территории России. Сейчас редакция находится в Амстердаме, лицензия на телевещание выдана Комиссариатом по медиа Нидерландов.

Леонид Уварчев