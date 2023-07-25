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Коммерсантъ FM
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Во время тушения пожаров на греческой Эвбее упал пожарный самолет

Во время тушения пожаров на греческой Эвбее упал пожарный самолет типа Canadair

Во время тушения пожара в поселениях Платанистос и Каристос на Эвбее упал пожарный самолет Canadair CL215, сообщил греческий телеканал ERT. На месте падения произошел взрыв, экстренные службы заняты поиском двух пилотов самолета.

Как сообщает телеканал, самолет совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полицейским потребовалось много времени, чтобы добраться до места падения.

По данным газеты Ethnos, самолетом управляли два пилота, одному из которых 26 лет. Живы ли пилоты — не уточняется, связаться с ними не удалось.

Сообщается, что из-за происшествия отменен запланированный на сегодня визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Министерство труда и социального обеспечения.

Греческие пожарные несколько дней борются с крупными пожарами на Корфу (Керкире), на Родосе, возле селения Каристос на Эвбее и у Дерванаки на Пелопоннесе, а также тушат небольшие пожары по всей стране. За сутки с 18.00 23 июля по 18.00 24 июля произошло 63 лесных пожара, большинство потушили сразу, на начальной стадии.

О ситуации на туристическом рынке Европы в связи с пожарами — в материале «Ъ» «Не нужен им зной европейский».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Остров Родос охвачен пожарами. Фоторепортаж

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Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке

Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем

22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем

Фото: Reuters

22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских

22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских

Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images

Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек

Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек

Фото: STRINGER / UGC / AFP

В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group

В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета

22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет

Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет

Фото: UGC / AFP

С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции

С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции

Фото: Reuters

Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля

Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля

Фото: Reuters

Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии

Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии

Фото: Reuters / Vassilis Ikoutas

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Лесные пожары начались 18 июля в центральной части острова и дошли до побережья на юго-востоке

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

22 июля МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. Более 2,5 тыс. отдыхающих в гостиницах, которые оказались в зоне лесных возгораний, вывезли морем

Фото: Reuters

22 июля для тушения пожаров на Родос вылетели два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских

Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images

Идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардо. В безопасные места могут эвакуировать более 30 тыс. человек

Фото: STRINGER / UGC / AFP

В Киотари горят три гостиницы. Это Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

22 июля пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в стране. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета

Фото: Reuters / Lefteris Damianidis

Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий. Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сообщил, что жертв нет

Фото: UGC / AFP

С побережья в Киотари туристов эвакуируют катера береговой охраны. Эвакуация стала крупнейшей подобной операцией в истории Греции

Фото: Reuters

Распространению огня способствует сильный ветер, а также высокая температура воздуха. В регионе сейчас около 50 градусов выше нуля

Фото: Reuters

Пожары на греческих островах происходят регулярно. В 2021 году на островах Родос и Халки в Греции из-за сильных лесных пожаров возникли перебои с подачей электроэнергии

Фото: Reuters / Vassilis Ikoutas

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