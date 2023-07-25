Во время тушения пожаров на греческой Эвбее упал пожарный самолет

Во время тушения пожара в поселениях Платанистос и Каристос на Эвбее упал пожарный самолет Canadair CL215, сообщил греческий телеканал ERT. На месте падения произошел взрыв, экстренные службы заняты поиском двух пилотов самолета.

Как сообщает телеканал, самолет совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте, поэтому пожарным и полицейским потребовалось много времени, чтобы добраться до места падения.

По данным газеты Ethnos, самолетом управляли два пилота, одному из которых 26 лет. Живы ли пилоты — не уточняется, связаться с ними не удалось.

Сообщается, что из-за происшествия отменен запланированный на сегодня визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Министерство труда и социального обеспечения.

Греческие пожарные несколько дней борются с крупными пожарами на Корфу (Керкире), на Родосе, возле селения Каристос на Эвбее и у Дерванаки на Пелопоннесе, а также тушат небольшие пожары по всей стране. За сутки с 18.00 23 июля по 18.00 24 июля произошло 63 лесных пожара, большинство потушили сразу, на начальной стадии.

О ситуации на туристическом рынке Европы в связи с пожарами — в материале «Ъ» «Не нужен им зной европейский».

Полина Мотызлевская