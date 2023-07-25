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Коммерсантъ FM
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В штаб-квартире ЮНЕСКО подняли флаг США после их возвращения в организацию

В Париже прошла торжественная церемония поднятия флага США в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). США официально вернулись в организацию ранее в июле после пятилетнего перерыва и стали 194-м членом ЮНЕСКО.

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Первая леди США Джилл Байден (справа) и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле позируют на фоне флагов стран, входящих в ЮНЕСКО

Первая леди США Джилл Байден (справа) и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле позируют на фоне флагов стран, входящих в ЮНЕСКО

Фото: Reuters

Фото: Reuters

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Первая леди США Джилл Байден (справа) и гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле позируют на фоне флагов стран, входящих в ЮНЕСКО

Фото: Reuters

Фото: Reuters

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

В церемонии поднятия флага приняли участие гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле, жена президента США Джилл Байден и жена президента Франции Брижит Макрон. Госпожа Байден назвала возвращение США в организацию примером обещания ее мужа «восстановить наше лидерство на мировой арене» (цитата по The Associated Press).

Вашингтон принял решение прекратить финансировать ЮНЕСКО при администрации Барака Обамы в 2011 году из-за вступления Палестины в организацию. Администрация Дональда Трампа в 2017 году объявила о выходе США из состава ЮНЕСКО. Решение вступило в силу 31 декабря 2018 года. Это объяснялось «растущей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и ее продолжающейся антиизраильской политикой».

США заявили о возвращении в ЮНЕСКО в июне 2023 года. По данным СМИ, Вашингтон намерен противостоять «растущему влиянию Китая».

Подробнее о решении 2017 года — в материале «Ъ» «США выходят из ЮНЕСКО».

Леонид Уварчев

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