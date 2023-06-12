США сообщили ЮНЕСКО о намерении вернуться в организацию

США уведомили Организацию объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о планах вновь войти в ее состав, сообщил представитель Госдепартамента изданию Axios. Вашингтон в 2011 году отказался финансировать организацию из-за принятия в ее ряды Палестины, а в 2018 году вышел из ЮНЕСКО, обвинив ее в антиизральской политике.

Как пишет Axios, 8 июня заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил план возвращения генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле. По данным издания, этот план является результатом длительных переговоров между сторонами. По мнению журналистов, так президент Джо Байден пытается противостоять «растущему влиянию Китая» в ЮНЕСКО.

Господин Азуле в понедельник, 12 июня, представит на внеочередной встрече представителей всех стран, входящих в ЮНЕСКО, «важную стратегическую информацию», сообщил источник Axios. По его данным, будет обсуждаться план возвращения США. Как напоминает Axios, в декабре 2022 года Конгресс США одобрил выделение больше $500 млн на выплату долга США в ЮНЕСКО.

Вашингтон принял решение прекратить финансировать организацию из-за вступления Палестины при администрации Барака Обамы в 2011 году. Администрация Дональда Трампа в 2017 году объявила о выходе США из состава ЮНЕСКО. Решение вступило в силу 31 декабря 2018 года. Это объяснялось «растущей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и ее продолжающейся антиизраильской политикой».

Подробнее о решении 2017 года — в материале «Ъ» «США выходят из ЮНЕСКО».

Леонид Уварчев