«Матч ТВ»: «Аль-Ахли» намерен предложить работу Станиславу Черчесову

Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» заинтересован в услугах российского специалиста, бывшего главного тренера венгерского «Ференцвароша» и сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Черчесов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Станислав Черчесов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«К Черчесову был и остается интерес со стороны разных клубов. Но у него были цели и задачи в "Ференцвароше", которых он планировал добиваться, поэтому даже не вступал ни с кем в переговоры. Станислав Саламович очень принципиальный человек. И сейчас скоропалительных решений он принимать не будет»,— рассказал собеседник телеканала.

В качестве кандидата на пост главного тренера «Аль-Ахли», по данным «Спорт-Экспресс», рассматривается и экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр. Также в число кандидатов входит главный тренер «Зальцбурга» Маттиасе Яйссле.

Станиславу Черчесову 59 лет. В качестве вратаря он выступал за сборные СССР, СНГ и России. На протяжении почти пяти лет возглавлял сборную России по футболу (с августа 2016 года по июль 2021-го). Под руководством Станислава Черчесова российская сборная впервые в новейшей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Господин Черчесов имеет звание заслуженного мастера спорта России (2003) и заслуженного тренера России (2018).

Подробнее об увольнении тренера из «Ференцвароша» — в материале «Ъ» «Станислав Черчесов вылетел с работы».

Милена Костерева