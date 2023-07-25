Объемы СПГ на судах у берегов Европы достигли рекордного за два месяца уровня

Объемы СПГ, хранящегося на судах в море у берегов Европы, выросли до рекордного более чем за два месяца уровня. Об этом пишет Bloomberg. По его подсчетам, объемы СПГ на таких судах превысили 3,1 млн т. Это существенно выше среднего объема такого хранения летом. При этом учитывается только СПГ, находящийся на судах, которые стоят у берега более 20 дней.

Европейские хранилища газа заполнены на 84% — это также высокий уровень для лета. На рост запасов влияет то, что поставки СПГ в Европу растут. Так, Норвегия продолжает наращивать поставки газа в другие европейские страны. Ранее сообщалось, что объем контрактов на поставки СПГ из США в другие страны в 2022 году вырос в четыре раза. При этом спрос на газ в Европе снижается: в июне потребление газа упало на 12% в сравнении с прошлым годом. В первую очередь это произошло за счет снижения промышленного спроса на газ.

Цены на газ за несколько последних месяцев снижались. Хотя есть колебания — так, в понедельник они выросли на 8,5% из-за опасений эскалации конфликта на Украине, сезонных технических работ у многих норвежских производителей газа и рекордной жары в некоторых частях Европы, нарушающей работу энергетических сетей. Однако с начала года цены на газ снизились на 60%.

Яна Рождественская