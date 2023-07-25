ТМК продала свою долю в банке «Синара»

Трубная металлургическая компания (ТМК) продала свою долю в уставном капитале банка «Синара» (ранее СКБ-банк), где ранее была держателем 10% акций. Теперь почти единоличным владельцем финансовой организации стала группа «Синара» — компании принадлежит 96,8% акций. Соответствующая информация размещена на сервисе раскрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

До марта 2022 года бенефициаром и членом совета директоров ТМК и группы «Синара» был уральский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, попавший под санкции Евросоюза после начала специальной военной операции на Украине. Ранее сообщалось, что несколько лет назад «Синара» пыталась продать СКБ-банк, однако не получила хороших предложений о покупке.

Напомним, в конце прошлого года уральская IT-корпорация «СКБ Контур» приобрела 99,75% акций Екатеринбургского муниципального банка (ЕМБ) и столкнулась с техническими замечаниями при приобретении оставшейся доли. Работы по выкупу продолжаются.

Диана Сунагатуллина

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