Кадры класса бизнес

В 2022 году ряд крупных уральских компаний пережил смену руководства. В частности, на уход некоторых бизнесменов повлияло введение санкций западными странами после начала военной спецоперации РФ на Украине. Подробнее о смене ведущих кадров — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пумпянский

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Дмитрий Пумпянский

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Уральский бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, попавшие под санкции Евросоюза (ЕС) после начала специальной военной операции на Украине, в марте вышли из числа бенефициаров и совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара». Кроме того, господа Пумпянские покинули советы директоров банка «Синара» и компании «Синара — Транспортные машины».

Как бизнесмен вышел из состава контролирующих бенефициаров компании — в материале «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Дьяконов

Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ Борис Дьяконов

Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ

Сооснователь банка «Точка» Борис Дьяконов в марте покинул пост президента. Он продолжает участвовать в формировании стратегии банка, но отходит от операционной деятельности. «Я отхожу от операционной работы в "Точке", потому что вижу, что команда справляется сама. Я остаюсь как стратег и сооснователь, но теперь мой основной фокус будет занят развитием сервиса Anna (бизнес-бот Anna Money) в Великобритании», — пояснял он.

Напомним, в сентябре 2021 года Qiwi завершила продажу доли в «Точке» банку «Открытие» за 4,95 млрд руб. В результате приобретения «Открытия» увеличило долю в «Точке» до 90% плюс одна акция. Летом банк «Открытие» продал 90% компании «Трасту». В конце 2022 года ЦБ продал «Открытие» банку ВТБ за 340 млрд руб.

Подробнее об отставке президента «Точки» — в материале «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искандар Махмудов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Искандар Махмудов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В апреле под санкции Великобритании попал бывший член совета директоров УГМК Андрей Бокарев. За месяц до этого господин Бокарев перестал быть контролирующим бенефициаром ОАО «УГМК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт», АО «Ростерминалуголь» и вышел из состава их советов директоров. Аналогичные действия предпринял его бизнес-партнер Искандар Махмудов. Эксперты не исключают, что изменения связаны с риском возможных санкций в отношении бизнесменов.

О выходе бизнесменов из состава контролирующих бенефициаров компании — в материале «Ъ-Урал» «Искандар Махмудов прервал связь с УГМК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Козицын

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Козицын

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Козицын 19 июля покинул пост генерального директора ОАО «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), который занимал с 2002 года. Ранее господин Козицын покинул состав совета директоров АО «Уралэлектромедь» (головное предприятие УГМК). 21 июля Совет Европы утвердил седьмой пакет санкций против России, куда был включен Андрей Козицын. Новым генеральным директором УГМК назначен Эльфат Исмагилов, ранее занимавший пост председателя совета директоров.

Подробнее о рокировке в УГМК — в материале «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Пичугин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Иван Пичугин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В макрорегиональном филиале «Урал» ПАО «Ростелеком» также сменился директор. Новым вице-президентом — директором филиала назначен Иван Пичугин. До назначения он руководил подразделением «Ростелекома» в Екатеринбурге и Свердловской области. Иван Пичугин на посту главы уральского «Ростелекома» сменил Сергея Гусева, занимавшего эту должность с 2016 года. По данным пресс-службы компании, господин Гусев переходит на работу в корпоративный центр компании в Москве.

Подробнее о назначении Ивана Пичугина — в материале «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сорочан

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Игорь Сорочан

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Генеральный директор АО «Уральский турбинный завод» (УТЗ, входит в холдинг АО «РОТЕК» группы «Ренова») Игорь Сорочан, возглавлявший предприятие на протяжении десяти лет, покинул пост в январе. Решение передать пост гендиректора было принято советом директоров компании по просьбе господина Сорочана, который продолжит работу на заводе в должности замгендиректора по стратегическому развитию, «сосредоточившись на проектной деятельности». Теперь предприятие возглавляет Дмитрий Изотин, который работает на УТЗ с 2009 года.

Как сменилось руководство УТЗ — в материале «Ъ-Урал».

Диана Сунагатуллина