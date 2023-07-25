Сотрудникам Уралвагонзавода запретят пользоваться техникой Apple

Сотрудникам Уралвагонзавода (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») с 1 августа 2023 года могут запретить использовать любую технику Apple в рабочих целях. Об этом говорится в приказе, опубликованном в сообществе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». Запрет якобы связан с приказом Минпромторга РФ.

«Ъ-Урал» направил официальный запрос в пресс-службу предприятия с просьбой подтвердить информацию.

В июле «Ростех» сообщил о введении запрета сотрудникам, в том числе организаций, входящих в холдинг, использовать технику Apple в служебных целях. Запрет распространится в общей сложности на 600 тыс. человек, в том числе на 500 сотрудников центрального аппарата. Аналогичные ограничения введены для сотрудников Минпросвещения, Минпромторге, Минцифры.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сегодня заявила, что российские госслужащие не должны использовать технику Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд. По ее мнению, от использования этих гаджетов нужно отказаться из соображений государственной безопасности.

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