Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до минимума с сентября 2021 года

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти в мае сократились на 37,7%, следует из отчета Главного управления статистики. В мае 2022 года они составили $30,8 млрд, а в мае текущего года — $19,2 млрд. Это самый низкий показатель с сентября 2021 года.

Отчет свидетельствует о заметном снижении доли от продажи нефти во внешней торговле королевства. Сейчас она составляет 74% против 81% в прошлом году.

В прошлом году Саудовская Аравия получила значительную выгоду от резкого скачка цен на нефть на фоне начала специальной военной операции российских войск на Украине. В нынешнем году королевство решило сократить объемы добычи, чтобы поддержать высокий уровень цен на рынке.

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+ договорились в апреле о сокращении добычи нефти. Позже Саудовская Аравия объявила, что в июле добровольно сократит добычу еще на 1 млн баррелей в день (б/д). В начале июля стало известно, что королевство намерено продлить на август добровольное сокращение добычи нефти в том же объеме — на 1 млн б/д. Добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне 9 млн б/д.

Кирилл Сарханянц