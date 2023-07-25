Кремль ориентируется на мнение Минобороны в вопросе повышения призывного возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию Министерства обороны РФ при обсуждении вопроса о повышении призывного возраста. Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять поправки, согласно которым призыву на военную службу будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

«Все объяснения уже дали профильные ведомства. Исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения Миноброны, и мы на нее ориентируемся. Если есть вопросы то, конечно, нужно ориентироваться прежде всего на нее»,— сообщил представитель Кремля в ходе конференц-колла. Комментировать рассматриваемые в Госдуме поправки по существу господин Песков не стал.

Согласно поправкам, верхний предел призыва будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний останется прежним — с 18 лет. Первоначально планировалось его увеличение до 21 года. Главы двух комитетов Совета федерации Виктор Бондарев и Андрей Клишас не поддержали сохранение нижнего предела призывного возраста. Господин Бондарев считает, что мужчинам нужно оставить возможность уходить в армию в 18 лет, но в добровольном порядке.

Подробнее о поправках — в публикации «Ъ» «Привыкли ноги к сапогам».

Александр Кислов