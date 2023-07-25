Mercedes-Benz анонсировал «электромобиль начального уровня» и «внедорожный» E-Class

Компания Mercedes-Benz привезет как минимум две новинки на выставку IAA Mobility в Мюнхене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Как сообщает немецкий автопроизводитель, к мероприятию готовится концепт-кар, который призван продемонстрировать видение маркой электромобиля начального уровня. Серийной новинкой станет «внедорожный» универсал E-Class All-Terrain на базе модели нового поколения.

Премьера обоих автомобилей состоится в сентябре 2023 года выставке IAA Mobility в Мюнхене. Напомним, премьера нового седана Mercedes-Benz E-Class состоялась весной, а универсал Mercedes-Benz E-Class Estate был показан летом.

Максим Вершинин

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