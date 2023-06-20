Mercedes-Benz показал новый универсал E-Class Estate

Компания Mercedes-Benz представила нового поколение универсала E-Class Estate, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Автомобиль создан на базе показанного ранее седана W214 и отличается от него только новым типом кузова — модель с индексом S214 выполнена в виде универсала. При этом за счет нового дизайна улучшилась аэродинамика, но уменьшился объем багажника с 640 литров у предшественника до 615 литров у новинки.

По дизайну интерьера и доступному оснащению универсал полностью повторяет новый седан Mercedes-Benz E-Class, однако поколение S214 лишилось опционального третьего ряда сидений. Такая опция существовала у всех предыдущих генераций модели и была эксклюзивным предложением среди всех универсалов премиум-класса.

Новый E-Class Estate выйдет на рынок в трех версиях. Предложены 204-сильная версия E 200 с бензиновым мотором и 197-сильная модификация E 220 d с турбодизелем, а также гибридное исполнение E 300 e имеет 312-сильную силовую установку с 204-сильным бензиновым двигателем и 129-сильным электромотором и батареей 25,4 кВт·ч.

Все модификации оснащаются 23-сильным 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также имеют задний привод. Позднее появятся версии с 6-цилиндровыми моторами и полным приводом.

Выпуск нового Mercedes-Benz E-Class Estate будет налажен на заводе в немецком Зиндельфингене, а продажи универсала поколения S214 начнутся осенью 2023 года.

Максим Вершинин

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