TikTok разрешил публиковать тексты

В TikTok помимо видео теперь можно размещать текстовые публикации. Об обновлении соцсеть объявила накануне, 24 июля, сообщает AFP. Пользователи также могут добавлять к тексту цветной фон, музыку и наклейки.

Чтобы создать текстовый пост, нужно в приложении выбрать «камеру», после чего появятся три опции: сделать фото, видео или написать текст. К текстовому посту можно добавить хештэги.

TikTok ограничил для российских пользователей загрузку нового контента и возможность вести прямые трансляции после того, как была введена уголовная ответственность за распространение фейков о российской армии. По данным Mediascope, количество подписчиков у топовых блогеров TikTok в 2022 году, несмотря на ограничения, не сократилось.

В июле корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) запустила соцсеть Threads, которую называют текстовой версией Instagram или аналогом Twitter. Менее чем за сутки после запуска новый сервис набрал 30 млн пользователей по всему миру, также приложение стало самым скачиваемым в России.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Threads набирает аудиторию».

Лаура Кеффер