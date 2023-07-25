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Коммерсантъ FM
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Спикер Палаты представителей Маккарти допустил объявление импичмента Байдену в рамках расследования о взятках

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти рассчитывает, что расследование предполагаемых коррупционных схем членов семьи президента Джо Байдена закончится вынесением ему импичмента. Скандал разгорелся еще в июне из-за утверждений о том, что господин Байден на посту вице-президента получал взятки от иностранных компаний.

Кевин Маккарти

Кевин Маккарти

Фото: Leah Millis/File Photo, Reuters

Кевин Маккарти

Фото: Leah Millis/File Photo, Reuters

По мнению господина Маккарти, расследование «может вырасти до уровня импичмента». Он утверждает, что господин Байден «использует правительство в качестве оружия в интересах собственной семьи». «Я думаю, что мы пойдем до конца, и это все выльется в импичмент, как нам велит это делать Конституция, и мы должны получить ответы на свои вопросы»,— сказал сенатор Fox News.

Палата представителей расследует зарубежный бизнес семьи Байден и в мае выявила ряд сомнительных схем, использовавшихся окружением президента. В июне сенаторы получили доступ к меморандуму ФБР, согласно которому, авторитетный и «заслуживающий большого доверия» информатор агентства сообщил, что непосредственно Джо Байдену в бытность его вице-президентом в 2015–2016 годах через различные серые схемы украинской энергетической компанией Burisma была выплачена взятка в размере $5 млн. В том же месяце член Палаты представителей от Республиканской партии Уиллис Оглз внес в нижнюю палату Конгресса резолюцию о предъявлении импичмента Джо Байдену.

Подробности — в материале «Ъ» «И ты, Джо, продался чужим рукам».

Лаура Кеффер

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