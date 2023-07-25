Матвиенко: Совфед поддержит повышение призывного возраста до 30 лет

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности сенаторов поддержать закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. По ее мнению, законопроект об установлении границ призывного возраста срочной службы не должен вызывать излишний общественный резонанс. Сегодня, 25 июля, Госдума намерена рассмотреть соответствующий проект закона во втором и в третьем чтениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мне кажется, что если в таком формате будет принят этот закон, то, на мой взгляд, сенаторы поддержат. Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций, скажем, со своим регионом»,— сказала госпожа Матвиенко на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Валентина Матвиенко считает, что причин для «излишней резонансности вокруг этого закона» нет. Она отметила, что вне зависимости от границ призывного возраста срок службы не меняется. В то же время, по ее словам, расширяется временной срок, в течение которого гражданин может исполнить в соответствии с конституцией свой гражданский долг.

«Это дает больше возможностей в тех случаях, когда есть доказанная необходимость, в наиболее удобное время для человека, исходя из его жизненных обстоятельств, пройти в службу в армии»,— добавила госпожа Матвиенко.

Согласно поправкам, верхний предел призыва будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний останется прежним — с 18 лет. Первоначально планировалось его увеличение до 21 года. Главы двух комитетов Совета федерации Виктор Бондарев и Андрей Клишас не поддержали сохранение нижнего предела призывного возраста. Господин Бондарев считает, что мужчинам нужно оставить возможность уходить в армию в 18 лет, но в добровольном порядке.

Подробнее о поправках — в публикации «Ъ» «Привыкли ноги к сапогам».

Милена Костерева