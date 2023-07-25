Власти Удмуртии выразили соболезнование родственникам экс-главы Удмуртии Соловьева

Правительство Удмуртии принесло глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни бывшего главы республики Александра Соловьева. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа "Центр" Фото: Медиагруппа "Центр"

Председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, президиум и аппарат республиканского парламента также выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Соловьева, который также был председателем госсовета четвертого созыва и членом Совета федерации России. Сообщение появилось на официальном сайте законодательного органа региона.

Соболезнования выразила администрация Ижевска и городская дума.

«Покойтесь с миром, Александр Васильевич.... Тяжелый крест Вам был уготован. Так или иначе, это наша история — история нашей республики, которая, к сожалению, не имеет сослагательного наклонения»,— написала во «ВКонтакте» заместитель председателя госсовета Татьяна Ишматова.

Напомним, Александр Соловьев умер на 74-м году жизни вечером 24 июля в больнице после продолжительной болезни. Он возглавлял республику с 2014 по 2017 год. В апреле 2017 года он был задержан по обвинению в получении взяток на 140 млн руб. от представителей организаций, строивших платные мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки. В октябре 2020 года он был признан виновным и приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб., однако позднее по состоянию здоровья был освобожден от отбывания наказания в колонии.