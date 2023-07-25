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Власти Удмуртии выразили соболезнование родственникам экс-главы Удмуртии Соловьева

Правительство Удмуртии принесло глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни бывшего главы республики Александра Соловьева. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале кабинета министров.

Фото: Медиагруппа "Центр"

Фото: Медиагруппа "Центр"

Председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, президиум и аппарат республиканского парламента также выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Соловьева, который также был председателем госсовета четвертого созыва и членом Совета федерации России. Сообщение появилось на официальном сайте законодательного органа региона.

Соболезнования выразила администрация Ижевска и городская дума.

«Покойтесь с миром, Александр Васильевич.... Тяжелый крест Вам был уготован. Так или иначе, это наша история — история нашей республики, которая, к сожалению, не имеет сослагательного наклонения»,— написала во «ВКонтакте» заместитель председателя госсовета Татьяна Ишматова.

Напомним, Александр Соловьев умер на 74-м году жизни вечером 24 июля в больнице после продолжительной болезни. Он возглавлял республику с 2014 по 2017 год. В апреле 2017 года он был задержан по обвинению в получении взяток на 140 млн руб. от представителей организаций, строивших платные мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки. В октябре 2020 года он был признан виновным и приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб., однако позднее по состоянию здоровья был освобожден от отбывания наказания в колонии.

Фотогалерея

Как судили и выносили приговор Александру Соловьеву

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Александра Соловьева, руководившего Удмуртией с февраля 2014 года, задержали рано утром 4 апреля 2017 года в его доме в Завьяловском районе и этапировали в Москву.

Александра Соловьева, руководившего Удмуртией с февраля 2014 года, задержали рано утром 4 апреля 2017 года в его доме в Завьяловском районе и этапировали в Москву.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В тот же день Александру Соловьеву предъявили обвинение в получении взяток от представителей ООО РИК, которое занималось строительством платных мостов через реки Каму и Буй в районе Камбарки. По версии следствия глава региона получил взятки на 140 млн руб. за общее покровительство и обеспечение внеочередной и незамедлительной оплаты выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов.

В тот же день Александру Соловьеву предъявили обвинение в получении взяток от представителей ООО РИК, которое занималось строительством платных мостов через реки Каму и Буй в районе Камбарки. По версии следствия глава региона получил взятки на 140 млн руб. за общее покровительство и обеспечение внеочередной и незамедлительной оплаты выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Соловьев был помещен под стражу. Позднее появилась информация, что он частично признал вину. В августе 2017 года он был переведен под домашний арест и находился в квартире одной из дочерей в Москве.

Александр Соловьев был помещен под стражу. Позднее появилась информация, что он частично признал вину. В августе 2017 года он был переведен под домашний арест и находился в квартире одной из дочерей в Москве.

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В конце 2019 года материалы дела были переданы в Завьяловский районный суд Удмуртии, а Александра Соловьева перевезли в его дом в окрестностях Ижевска. Он оставался под домашним арестом. Дело насчитывало 70 томов, по нему планировали опросить 144 свидетеля. На первых заседаниях суда обвиняемый отказался обозначить свою позицию по уголовному делу.

В конце 2019 года материалы дела были переданы в Завьяловский районный суд Удмуртии, а Александра Соловьева перевезли в его дом в окрестностях Ижевска. Он оставался под домашним арестом. Дело насчитывало 70 томов, по нему планировали опросить 144 свидетеля. На первых заседаниях суда обвиняемый отказался обозначить свою позицию по уголовному делу.

Фото: Медиагруппа Центр

Среди свидетелей, которых допросили по делу, были бывшие руководители РИК Александр Забарский (по версии следствия взяткодатель), Сергей Полевиков (по версии следствия посредник при передаче взятки от взяткодателя), экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев (тезка и близкий соратник экс-главы Удмуртии, по версии следствия посредник при передаче взятки обвиняемому), экс-премьер-министр Виктор Савельев (на фото), экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Виктор Вахромеев , экс-министр природных ресурсов Александр Нестеров, министр финансов Станислав Евдокимов и ряд других бывших и действующих чиновников.

Среди свидетелей, которых допросили по делу, были бывшие руководители РИК Александр Забарский (по версии следствия взяткодатель), Сергей Полевиков (по версии следствия посредник при передаче взятки от взяткодателя), экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев (тезка и близкий соратник экс-главы Удмуртии, по версии следствия посредник при передаче взятки обвиняемому), экс-премьер-министр Виктор Савельев (на фото), экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Виктор Вахромеев , экс-министр природных ресурсов Александр Нестеров, министр финансов Станислав Евдокимов и ряд других бывших и действующих чиновников.

Фото: Медиагруппа Центр

Свидетели обвинения Александр Забарский, Сергей Полевиков, экс-замминистра Александр Соловьев (на фото) рассказали, что передавали взятку частями. Деньги перевозили из Москвы на машине с помощью родственников и подчиненных, использовали частный самолет, при этом бывало, что деньги передавали вместе с рыбой муксуном.

Свидетели обвинения Александр Забарский, Сергей Полевиков, экс-замминистра Александр Соловьев (на фото) рассказали, что передавали взятку частями. Деньги перевозили из Москвы на машине с помощью родственников и подчиненных, использовали частный самолет, при этом бывало, что деньги передавали вместе с рыбой муксуном.

Фото: Медиагруппа Центр

Экс-глава Удмуртии обвинения в получении взяток в ходе судебного процесса отверг и во время прений и последнего слова настаивал, что никаких денег не просил и не получал. По его мнению, в деле замешан экс-замминистра транспорта Александр Соловьев, его тезка, который пользовался близким положением к главе республики, чтобы вымогать взятку. Защита сделала акцент на решенные в те годы вопросы с крупным долгом экс-замминистра по исполнительным листам. Подсудимый подчеркивал, что не мог влиять на проверки хода строительства мостов, а финансирование велось строго по ходу выполнения работ.

Экс-глава Удмуртии обвинения в получении взяток в ходе судебного процесса отверг и во время прений и последнего слова настаивал, что никаких денег не просил и не получал. По его мнению, в деле замешан экс-замминистра транспорта Александр Соловьев, его тезка, который пользовался близким положением к главе республики, чтобы вымогать взятку. Защита сделала акцент на решенные в те годы вопросы с крупным долгом экс-замминистра по исполнительным листам. Подсудимый подчеркивал, что не мог влиять на проверки хода строительства мостов, а финансирование велось строго по ходу выполнения работ.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В октябре 2020 года Завьяловский районный суд признал Александра Соловьева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ по всем эпизодам дела и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб. Генпрокуратура подала иск о взыскании этих средств с семьи экс-главы региона.

В октябре 2020 года Завьяловский районный суд признал Александра Соловьева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ по всем эпизодам дела и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб. Генпрокуратура подала иск о взыскании этих средств с семьи экс-главы региона.

Фото: Ульяна Колмогорова

В феврале 2021 года Верховный суд Удмуртии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Соловьева, приговор вступил в силу. Сторона защиты заявила о планах подать кассацию.

В феврале 2021 года Верховный суд Удмуртии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Соловьева, приговор вступил в силу. Сторона защиты заявила о планах подать кассацию.

Фото: Михаил Красильников

В середине февраля появилась информация об ухудшении состояния здоровья осужденного экс-главы Удмуртии. 20 февраля телеграм-канал “Это Щукин” сообщил о смерти политика, однако в тот же день УФСИН и родственники опровергли эту информацию. По словам дочери Евгении Сирик, из-за повреждения позвоночника у него парализована нижняя часть тела, был инфаркт и отказала единственная почка. Ему требуются операции.

В середине февраля появилась информация об ухудшении состояния здоровья осужденного экс-главы Удмуртии. 20 февраля телеграм-канал “Это Щукин” сообщил о смерти политика, однако в тот же день УФСИН и родственники опровергли эту информацию. По словам дочери Евгении Сирик, из-за повреждения позвоночника у него парализована нижняя часть тела, был инфаркт и отказала единственная почка. Ему требуются операции.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

18 марта Завьяловский районный суд рассмотрел ходатайство Александра Соловьева об освобождении его от отбывания наказания в колонии из-за болезни и удовлетворил его. Экс-глава находился в медсанчасти УФСИН. 30 марта его передали семье и поместили в больницу.

18 марта Завьяловский районный суд рассмотрел ходатайство Александра Соловьева об освобождении его от отбывания наказания в колонии из-за болезни и удовлетворил его. Экс-глава находился в медсанчасти УФСИН. 30 марта его передали семье и поместили в больницу.

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Александра Соловьева, руководившего Удмуртией с февраля 2014 года, задержали рано утром 4 апреля 2017 года в его доме в Завьяловском районе и этапировали в Москву.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В тот же день Александру Соловьеву предъявили обвинение в получении взяток от представителей ООО РИК, которое занималось строительством платных мостов через реки Каму и Буй в районе Камбарки. По версии следствия глава региона получил взятки на 140 млн руб. за общее покровительство и обеспечение внеочередной и незамедлительной оплаты выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Соловьев был помещен под стражу. Позднее появилась информация, что он частично признал вину. В августе 2017 года он был переведен под домашний арест и находился в квартире одной из дочерей в Москве.

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В конце 2019 года материалы дела были переданы в Завьяловский районный суд Удмуртии, а Александра Соловьева перевезли в его дом в окрестностях Ижевска. Он оставался под домашним арестом. Дело насчитывало 70 томов, по нему планировали опросить 144 свидетеля. На первых заседаниях суда обвиняемый отказался обозначить свою позицию по уголовному делу.

Фото: Медиагруппа Центр

Среди свидетелей, которых допросили по делу, были бывшие руководители РИК Александр Забарский (по версии следствия взяткодатель), Сергей Полевиков (по версии следствия посредник при передаче взятки от взяткодателя), экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев (тезка и близкий соратник экс-главы Удмуртии, по версии следствия посредник при передаче взятки обвиняемому), экс-премьер-министр Виктор Савельев (на фото), экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Виктор Вахромеев , экс-министр природных ресурсов Александр Нестеров, министр финансов Станислав Евдокимов и ряд других бывших и действующих чиновников.

Фото: Медиагруппа Центр

Свидетели обвинения Александр Забарский, Сергей Полевиков, экс-замминистра Александр Соловьев (на фото) рассказали, что передавали взятку частями. Деньги перевозили из Москвы на машине с помощью родственников и подчиненных, использовали частный самолет, при этом бывало, что деньги передавали вместе с рыбой муксуном.

Фото: Медиагруппа Центр

Экс-глава Удмуртии обвинения в получении взяток в ходе судебного процесса отверг и во время прений и последнего слова настаивал, что никаких денег не просил и не получал. По его мнению, в деле замешан экс-замминистра транспорта Александр Соловьев, его тезка, который пользовался близким положением к главе республики, чтобы вымогать взятку. Защита сделала акцент на решенные в те годы вопросы с крупным долгом экс-замминистра по исполнительным листам. Подсудимый подчеркивал, что не мог влиять на проверки хода строительства мостов, а финансирование велось строго по ходу выполнения работ.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В октябре 2020 года Завьяловский районный суд признал Александра Соловьева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ по всем эпизодам дела и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб. Генпрокуратура подала иск о взыскании этих средств с семьи экс-главы региона.

Фото: Ульяна Колмогорова

В феврале 2021 года Верховный суд Удмуртии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Соловьева, приговор вступил в силу. Сторона защиты заявила о планах подать кассацию.

Фото: Михаил Красильников

В середине февраля появилась информация об ухудшении состояния здоровья осужденного экс-главы Удмуртии. 20 февраля телеграм-канал “Это Щукин” сообщил о смерти политика, однако в тот же день УФСИН и родственники опровергли эту информацию. По словам дочери Евгении Сирик, из-за повреждения позвоночника у него парализована нижняя часть тела, был инфаркт и отказала единственная почка. Ему требуются операции.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

18 марта Завьяловский районный суд рассмотрел ходатайство Александра Соловьева об освобождении его от отбывания наказания в колонии из-за болезни и удовлетворил его. Экс-глава находился в медсанчасти УФСИН. 30 марта его передали семье и поместили в больницу.

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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