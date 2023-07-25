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Коммерсантъ FM
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Цена на пшеницу обновила максимум с середины февраля

Стоимость пшеницы на торговой бирже в Чикаго поднялась до максимума с февраля, до $7,725 за бушель, увеличившись примерно на 2,6%. По данным на 8:59 мск, ценовой рост замедлился — пшеница торговалась на уровне $7,524 за бушель.

На минувшей неделе цена на пшеницу увеличилась с $230 за тонну до более чем $240 за тонну на фоне выхода России из зерновой сделки, а также ударов по украинским портам на Дунае. По прогнозам экспертов, в текущем сезоне экспорт пшеницы из России установит новый рекорд — до 58,9 млн тонн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закрома не задарма».

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