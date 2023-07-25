Новосибирские справороссы выбрали кандидатов на пост сенатора

Кандидат в губернаторы Новосибирской области Владислав Плотников назвал трех кандидатов на пост сенатора в случае своей победы. Он баллотируется от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (СРЗП).

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе регионального отделения (РО) СРЗП, в числе кандидатов депутат Госдумы РФ и председатель совета РО Александр Аксененко, заместитель председателя совета Сергей Шилов и депутат Колыванского районного совета Иван Бочаров. Ранее господин Аксененко говорил о том, что в числе кандидатов с большой долей вероятности будет депутат законодательного собрания региона Анатолий Кубанов.

В настоящее время исполнительную власть Новосибирской области в Совете федерации представляет экс-губернатор Владимир Городецкий. Губернатор Андрей Травников, баллотирующийся на второй срок от «Единой России», вновь включил господина Городецкого в список своих кандидатов в сенаторы.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 8-10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский