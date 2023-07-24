Действующий губернатор Новосибирской области подал документы на регистрацию на выборах главы региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, кандидатуру которого выдвинула «Единая Россия», подал документы в облизбирком для регистрации на выборах главы региона. Также он предоставил листы поддержки, уточняет избирательная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На прошлой неделе избирком также принял документы от кандидата от ЛДПР Евгения Лебедева, и кандидата от СРЗП Владислава Плотникова.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в течение трех дней – с 8 по 10 сентября 2023 года. Своих кандидатов выдвинули пять партий. Кандидатам предстоит собрать подписи муниципальных депутатов и избранных глав для преодоления муниципального фильтра.Всего 257 подписей (максимум 269), включая 50 (максимум 52) «второго уровня».

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Оксана Павлова