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Коммерсантъ FM
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В России в 2022 году зафиксировали трехлетний рекорд по числу экстремистских преступлений

Количество преступлений экстремистской направленности с января по ноябрь 2022 года выросло на 43% по сравнению с годом ранее. Это рекордный показатель за последние три года, следует из статистики МВД, которую приводит ТАСС.

«В январе—ноябре 2022 года зарегистрировано 2109 преступлений террористического характера (на четыре больше, чем в 2021 году) и 1407 преступлений экстремистской направленности (на 43,1% больше, чем за 2021 год)»,— следует из данных МВД.

Как подсчитали в Национальном антитеррористическом комитете, за 12 месяцев было предотвращено 123 «террористических преступления», в их числе — 64 теракта. При этом больше всего число таких преступлений было в приграничных регионах.

Чаще стали совершаться преступления с использованием оружия и боеприпасов: по этому показателю лидируют Курская (+675%) и Белгородская области (+213,3%), Москва (+203,2%). На 21,5% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами.

Анастасия Ларина

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