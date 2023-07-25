Маск снова стал первым в списке богатейших людей Forbes

Бизнесмен Илон Маск, владелец Twitter и основатель SpaceX и Tesla, снова стал первым в списке богатейших людей мира по версии Forbes, потеснив вновь потеснил главу LVMH Бернара Арно. Forbes оценил его состояние в $242,4 млрд, а Бернара Арно — в $234,6 млрд.

Бернар Арно опустился на вторую строчку рейтинга после того, как потерял $2,8 млрд. Теперь его состояние оценивается в $234,6 млрд. На третьем месте — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $151,5 млрд.

Илон Маск впервые занял первое место в этом рейтине Forbes весной 2022 года, когда его состояние достигло $219 млрд. Бизнесмен потеснил Джеффа Безоса ($171 млрд), тогда как Бернар Арно занимал третье место в этом рейтинге с состоянием в $158 млрд.

1 июня Илон Маск снова стал самым богатым человеком по версии рейтинга Bloomberg. При этом Илон Маск признает Twitter по-прежнему убыточным из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки.

Анастасия Ларина