ВВС Украины признали преимущество РФ в радиоэлектронной борьбе

Представитель воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил превосходство России в радиоэлектронной борьбе (РЭБ). По его мнению, Украине следовало раньше начать развивать средства РЭБ, поскольку сейчас из-за их нехватки Украина наступает медленнее.

«Далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ»,— сказал Юрий Игнат, его слова приводит издание «Страна».

Представитель ВВС Украины также упомянул в этом контексте антидронные ружья, «и более мощные станции», способные работать на больших расстояниях и большего радиуса действия.

Средства РЭБ в последнее время применяли для подавления атак беспилотников на Москву и Крым. Накануне средства РЭБ подавили два беспилотника над Москвой и 14 беспилотников над Крымом.

Подробнее — в материале «Москву разбудили два взрыва».