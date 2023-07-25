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Коммерсантъ FM
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Еврозона почувствовала слабость

Мониторинг мировой экономики

Деловая активность в зоне евро продолжает снижаться — причем быстрее, чем это ожидалось экспертами. По предварительным оценкам S&P Global, в июле композитный индекс PMI (опережающий показатель динамики ВВП) сократился до минимума за восемь месяцев, составив 48,9 пункта после 49,9 пункта в июне. Аналитики ожидали менее серьезного снижения — до 49,7 пункта. Напомним, значение индикатора выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже — на ее сжатие.

Индекс сферы услуг, оставаясь в положительной зоне, в июле снизился до минимального с января этого года уровня в 51,1 пункта (52 пункта месяцем ранее, прогноз был — 51,5). Показатель активности в промышленности и вовсе сократился до трехлетнего минимума, составив 42,7 пункта (43,4 пункта месяцем ранее, прогноз — 43,5). Спад объясняется ослаблением спроса и сокращением экспортных заказов (в том числе из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР — подробнее см. “Ъ” от 18 июля).

По предварительным оценкам, наиболее серьезным июльское снижение деловой активности было в крупнейших экономиках — в Германии и Франции. Композитный PMI в Германии снизился до 48,3 пункта с 50,6 пункта в июне. Индекс в сфере услуг уменьшился до 52 пунктов с 54,1 пункта в июне, в промышленности на фоне сокращения заказов — до 38 пунктов (минимум за более чем три года) с 40,6 пункта в июне. Во Франции общий показатель деловой активности упал до 46,6 пункта (минимум за два с половиной года) — с июньского значения в 47,2 пункта. PMI в сфере услуг сократился до 47,4 пункта с 48 пунктов месяцем ранее, в промышленности — до 44,5 пункта (минимум за более чем три года) с 46 пунктов в июне.

Эксперты Oxford Economics указывают на усиление рисков сокращения ВВП зоны евро в третьем квартале. В S&P Global ожидают, что, несмотря на снижение деловой активности и некоторое смягчение инфляционного давления на цены, на заседании в этот четверг ЕЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики и, как и планировалось (подробнее см. “Ъ” от 5 мая), повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Отметим, что разворот в политике регулятора возможен лишь при существенном ухудшении экономических условий, которого, несмотря на проседание некоторых показателей, пока не произошло.

Кристина Боровикова

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