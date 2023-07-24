Аршавин и Семак вошли в состав правления «Зенита»

В состав правления санкт-петербургского футбольного клуба вошли бывший футболист сборной России Андрей Аршавин и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Председателем правления назначен гендиректор клуба Александр Медведев.

В состав правления также вошли:

Александр Васильев — заместитель гендиректора по безопасности и защите информации;

Жанна Дембо — директор по коммуникациям;

Олег Задубровский — директор юридического департамента;

Владимир Литвинов — заместитель гендиректора по инфраструктуре;

Алексей Пак — директор коммерческого департамента;

Максим Погорелов — заместитель гендиректора—исполнительный директор.

«Новая структура призвана систематизировать и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба»,— говорится в сообщении «Зенита».

Аршавин выступал за петербургский клуб с 1999 по 2008 год и с 2013 по 2015 год, также играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». После окончания игровой карьеры он вернулся в «Зенит» на позиции спортивного функционера. С января 2022 года он заместитель гендиректора по спортивному развитию.

В сезоне-2022/23 «Зенит» выиграл чемпионат России.

Мария Федотова