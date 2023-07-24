Рост зарплат по Петербургу и Ленобласти в значительной мере определил инфляцию

Реальный доход петербуржцев за год вырос на 13%, а жителей Ленобласти — на 17%. В мае 2023 года реальная заработная плата одного петербуржца в сопоставлении с апрелем того же года составила 100,8%. В области относительно тем же параметрам — 105,1%, сообщают данные исследования «Петростата».

В результате средняя номинальная зарплата за май в Петербурге составила более 93 тыс. рублей. Реальная начисленная с учетом индекса потребительских цен — 100,8% к уровню апреля 2023 года и 112,8% — к уровню мая 2022 года. По сравнению с маем 2022 года уровень повысился на 12,8%.

В Ленинградской области показатель реальной заработной платы за год вырос на 17,2%. Средняя номинальная составила более 68 тыс. рублей. Уровень реальной начисленной с учетом индекса потребительских цен — 105,1% к показателю апреля 2023 года и 117,2% — к показателю мая 2022 года.

Рост заработной платы по городу и области в значительной мере определил инфляцию. Годовая инфляция в Петербурге за июнь составила 3,6%, исходя из данных Центробанка России.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург оказался на седьмом месте в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада.

Елизавета Цветкова

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