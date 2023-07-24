ЦБ назвал рост инфляции в Петербурге причиной подорожания иномарок и медикаментов

Уровень инфляции в Санкт-Петербурге в июне этого года вырос до 3,6%, в связи с чем цены на импортные медикаменты и автомобили возросли. В мае показатели составляли всего 2,5%, о чем сообщают в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

По мнению аналитиков, на ускорение инфляции повлияло восстановление потребительской активности в регионе. «В частности, увеличился спрос на путешествия внутри страны. В макрорегионе, где много направлений для туристических и деловых поездок, в июне заметно вырос пассажиропоток»,— заявил начальник экономического управления Банка России Алексей Суслов.

Ограниченное предложение на рынке в сочетании с увеличивающимся внутренним спросом также оказало влияние на инфляцию, утверждают эксперты. В результате чего, цены на подержанные автомобили иностранных марок в Петербурге ускорили свой рост.

Повлияло на инфляцию и ослабление рубля. «Например, подорожали импортные компоненты для производства медикаментов, что привело к замедлению снижения цен на них в годовом выражении»,— сообщили в пресс-службе ЦБ. В то же время, ситуация с ростом стоимости зарубежных туристических поездок замедлилась, так как всплеск цен, отмеченный в 2022 году, перестал учитываться при расчете годовой инфляции.

Согласно прогнозам Банка России, в ближайшие месяцы ожидается нарастание ценового давления, что приведет к продолжению повышения уровня годовой инфляции. Учитывая денежно-кредитную политику, Центробанк предполагает, что инфляция в стране составит 5,0–6,5% в текущем году, но затем вернется к уровню 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого значения в долгосрочной перспективе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что замедление роста цен на новостройки в Петербурге и Ленобласти вернуло их инвестпривлекательность.

Елизавета Горовая

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