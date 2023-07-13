Петербург занял седьмое место среди регионов СЗФО по размеру зарплат

Петербург оказался на седьмом месте в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада, сообщают эксперты аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах». Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в Северной столице составила около 71 тыс. руб. За первое полугодие 2023 года в городе было открыто более 439 тыс. вакансий – это 65,5% от всех предложений о работе в СЗФО.

Лидером рейтинга стал город Республики Коми Усинск — по данным за первое полугодие 2023, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 115 тыс. руб. Второе место заняла Воркута (90 тыс. руб.), на третьей позиции — Ухта (76 тыс. руб.).

«В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, большим количеством вахтовых работников, а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Немаловажный фактор при формировании имеет и северная надбавка, которая может существенно повысить уровень дохода. Напомню, ранее наш опрос показал, что более 50% компаний СЗФО намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», — поясняет руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Всего в рейтинг вошли 34 населенных пункта СЗФО, где за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий. В целом по Северо-Западу средняя предлагаемая зарплата составляет 59 тыс. руб. Общее количество вакансий в округе за первые полгода 2023 — около 670 тыс. предложений.

Анастасия Калугина

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