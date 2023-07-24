Взятка — дура, солдат — молодец

В приграничном районе Курской области инспектора ГИБДД задержали за получение взятки от военнослужащих. Как полагает следствие, сотрудник дорожно-постовой службы (ДПС), остановив автомобиль с двумя военными без командировочных удостоверений, предложил скрыть этот факт за 40 тыс. руб. После получения денег полицейский был задержан. Он признал вину и находится под подпиской о невыезде.

В конце прошлой недели Рыльский межрайонный следственный отдел управления Следственного комитета России (СКР) по Курской области возбудил уголовное дело о взятке (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) в отношении 27-летнего инспектора ДПС, лейтенанта полиции Романа Скалозубова. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В основу уголовного дела легли события пятницы, 21 июля. Тогда в 8 утра Роман Скалозубов в соответствии с графиком нес службу на стационарном посту полиции на пересечении улиц Придорожная и Садовая на окраине Рыльска, расположенном в 40 км от границы с Сумской областью Украины. В промежутке между 11 и 13 часами на 125-м километре автодороги Курск—Льгов—Рыльск инспектор остановил автомобиль марки ВАЗ-21140 с брянскими номерами.

За рулем сидел мужчина, его пассажирами были два молодых человека в возрасте 28 и 23 лет, которые оказались военнослужащими. Молодые люди были одеты в гражданскую одежду, при себе у них не было командировочных удостоверений.

Узнав об отсутствии документов, инспектор, по версии СКР, решил нажиться на военных. Он предложил им за 40 тыс. руб. не сообщать в военную комендатуру Курского гарнизона об оставлении ими расположения воинской части. Военнослужащие согласились на эти условия и отправились в Рыльск за деньгами. Через некоторое время они вернулись к стационарному посту полиции и передали лейтенанту незаконное вознаграждение. После этого инспектора задержали сотрудники военной полиции. При нем были обнаружены 40 тыс. руб., которые полицейские изъяли.

Мягкую меру пресечения инспектору обеспечило сотрудничество со следствием: он написал явку с повинной, дав признательные показания.

В управлении МВД по Курской области оперативно не ответили на вопросы «Ъ» о том, назначена ли служебная проверка в отношении сотрудника и отстранен ли он от работы.

Судя по открытым данным, Роман Скалозубов служит в органах МВД чуть меньше десяти лет. Должность инспектора ДПС занимает с апреля 2019 года. Два года назад МВД сообщало, что Роман Скалозубов вместе с напарником смог остановить огонь, охвативший крышу трамвая в районе остановки на Вокзальной улице в Курске. Лейтенант тогда пробрался в загоревшийся вагон, нашел огнетушитель и залез с ним на крышу. Его напарник взял огнетушитель у остановившегося автомобилиста, и возгорание было потушен. Пострадавших не было.

Сергей Толмачев, Воронеж