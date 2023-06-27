В Тюмени в июле изменится схема движения четырех автобусов

В Тюмени со 2 июля изменится схема движения автобусов № 2, 9, 85 и 99, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Протяженность маршрутов увеличится из-за изменения организации движения на пересечении Обхода Тюмени с ул. Авторемонтной.

По данным администрации, автобус №85 «ул. Федюнинского — мкр. Утешево» не будет останавливаться на пунктах «Учхоз», «ул. Троицкая», «Сельхозтехника», «Школа №51», «ТЭМЗ», «ул. Авторемонтная», «ул. Аккумуляторная» в обратном направлении. Маршрут будет следовать по ул. Медовой и Селекционной. В схеме появятся промежуточные остановки «ул. Селекционная», «Жилой район Краснолесье» и «Больничный комплекс».

Как сообщили в администрации, у маршрутов №2 «п. ДОК – ул. Таллинская», №9 «Центральный рынок — с/о «Лесник», №99 «Областная библиотека — с/о «Ручеек» сохраняются все остановки.

Напомним, до 7 июля будет перекрыта ул. Максима Горького на участке от ул. Харьковской до ул. Котельщиков. С 4 июня изменилась схема движения автобусных маршрутов №№119, 134, 151,151К и 158. С 29 апреля изменено название остановки маршрутов №№28, 47 и 47д с «Улица Дамбовская» на «ЖК Правобережный».

Полина Хабарова

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