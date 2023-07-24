Движение на проспекте Лихачева в Москве восстановлено после атаки БПЛА

Дептранс Москвы сообщил, что движение на проспекте Лихачева в Москве, которое было закрыто в ночь на 24 июля после попадания беспилотника в здание бизнес-центра, восстановлено.

«Движение по проспекту Лихачева восстановлено»,— сообщается в Telegram-канале ведомства. О перекрытии движения по этой улице Дептранс сообщал в 5:15 мск.

Сегодня, 24 июля, около 4:00 была осуществлена атака беспилотников на Москву. Минобороны РФ заявило, что атака была осуществлена «киевским режимом». По данным министерства, два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева, в одном доме выбило окна. Кремль не стал оценивать эффективность системы ПВО.

Александр Кислов