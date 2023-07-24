Глава финкомитета Госдумы допустил создание экспериментальных российских криптобирж

Криптобиржи в России могут быть созданы сроком на два года, сейчас их легализация подлежит согласованию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что участники рынка уже активно используют криптоинструменты в товарообороте с внешними партнерами и объемы составляют миллионы, возможно, миллиарды долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Создание криптобирж должно быть прописано в правовом пространстве РФ, отметил господин Аксаков. «К сожалению, пока мы к этому не подошли. Надеюсь, что в осеннюю сессию процессы активизируются, по крайней мере тема, связанная с экспериментальными правовыми режимами, которые могут быть установлены на те же два года, как по исламским инструментам, будет узаконена, и посмотрим, как это работает»,— сообщил депутат Госдумы на пресс-конфереции (цитата по «Интерфаксу»)

Согласно действующему законодательству, расчеты в криптовалюте в России запрещены. Пока о возможности открывать криптобиржи в экспериментальных правовых режимах договориться не удалось. В случае согласования можно было бы оплачивать импорт товаров в Россию этим инструментом, заявил Анатолий Аксаков.

Исламский банкинг планируют ввести в четырех регионах страны: Башкирии, Дагестане, Чечне и Татарстане. Планируется, что это будет пилотный проект, который продлится два года.

Ранее господин Аксаков анонсировал появление правил работы криптобирж. В мае он говорил, что криптобиржи помогут обходить антироссийские санкции.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Криптобиржам пропишут правила».

Мария Федотова