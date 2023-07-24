«Уральские авиалинии» с 30 июля запустят дополнительные рейсы Екатеринбург — Казань

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 30 июля запустит два дополнительных рейса Екатеринбург — Казань, сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика. Новые вылеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Как указано на сайте авиакомпании, стоимость билетов начинается от 5,5 тыс. руб. Время полета составляет 1 час 30 минут. Время вылета в четверг из Екатеринбурга — 16:30, из Казани — в 17:05. В воскресенье самолеты из Екатеринбурга будут вылетать в 14:15, а из Казани — в 14:40.

Напомним, «Уральские авиалинии» по 15 сентября будет летать по маршруту Екатеринбург — Тамчы (Киргизия, Иссык-Кульская область). С 1 августа авиаперевозчик увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Калининград.

Полина Хабарова

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