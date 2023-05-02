«Уральские авиалинии» в июне запустит рейсы из Екатеринбурга до Иссык-Куля

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 19 июня по 15 сентября будет летать по маршруту Екатеринбург — Тамчы (Киргизия, Иссык-Кульская область), сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика. Стоимость билетов начинается от 15,4 тыс. руб., время в пути составит 3 часа 10 минут.

Вылет из Екатеринбурга по понедельникам будет осуществляться в 14:00 по местному времени, а прибытие в Тамчы в 18:00. Вылет из Тамчы в 19:00, а прибытие в Екатеринбург в 21:10.

По пятницам самолеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово будут вылетать в 08:20, прибытие в аэропорт Иссык-Куль в 12:20. Обратный вылет из Тамчы в 13:20, прилет в Екатеринбург в 15:30.

«Уральские авиалинии» получили рекордную прибыль на фоне санкций. Чистая прибыль авиакомпании (принадлежит Сергею Скуратову) по итогам прошлого года составила 13,5 млрд руб., что в 2,5 раз больше, чем годом ранее.

Полина Хабарова

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