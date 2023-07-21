«Уральские авиалинии» запустят дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Калининград

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 августа увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Калининград. В пресс-службе перевозчика сообщили, что в некоторые дни полеты будут выполняться до двух раз в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По вторникам будут выполняться дополнительные рейсы из аэропорта Кольцово в 09:00 и аэропорта Храброво в 10:50. По пятницам вылеты из Екатеринбурга в 15:30, из Калининграда — в 17:15. Всего «Уральские авиалинии» выполняют 12 рейсов в неделю по данному направлению.

Стоимость билетов — от 12 087 тыс. руб.

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