В Югре обрушилось межкомнатное перекрытие в пострадавшем от взрыва газа доме

В Нижневартовске в аварийном доме на ул. Мира, 6А, пострадавшем от взрыва газа в конце 2022 года, обрушилось межкомнатное перекрытие на пятом этаже, сообщили в пресс-службе администрации города. Пострадавших в результате инцидента нет.

Мэр Дмитрий Кощенко рассказал, что перекрытие находилось на месте, где произошел разлом. «По всей видимости, конструкция под тяжестью плиты, она уже не выдержала. В настоящее время дом огражден, подъезды заварены, на здании установлены дополнительные камеры видеонаблюдения»,— отметил он.

Глава города подчеркнул, что власти готовы снести дом, однако остались жильцы, которые еще не приняли решение о том, чтобы администрация выкупила у них квартиры. При этом проект организации работ по сносу дома уже разработан и получил положительное заключение государственной экспертизы. Кроме того, власти выделили средства на эти работы.

Взрыв в пятиэтажном доме, в результате которого погибли десять человек, произошел 4 декабря 2022 года. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Дом был признан аварийным и подлежащим к сносу. Жильцов обрушившегося дома также освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт и от доплаты за новое жилье.

Илья Смирнов, Екатеринбург